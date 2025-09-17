Aprobado el presupuesto de Cegisa para 2026, que prepara la ampliación del Parque de Cenizas

Simulación del Bosque de la Calma, que construirá Cegisa en Gijón. - CEGISA. AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

"Permitirá impulsar nuevas inversiones, especialmente en el Bosque de la Calma", dice Junquera de las próximas cuentas

GIJÓN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Cementerios de Gijón S.A. (Cegisa) ha aprobado, por unanimidad, el presupuesto para el ejercicio 2026, que asciende a 1.070.000 euros, con un plan de inversiones de 505.873,95 euros, de los que 467.453,68 euros se destinarán a la construcción del nuevo Parque de Cenizas y la ampliación de las instalaciones existentes mediante el proyecto Bosque de la Calma.

El concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos y presidente de Cegisa, Abel Junquera, ha destacado que este presupuesto refleja un resultado positivo y "permitirá impulsar nuevas inversiones, especialmente en el Bosque de la Calma", ha apuntado, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

Junquera ha incidido en que el objetivo principal de la sociedad es "garantizar que los cementerios municipales se mantengan siempre en las mejores condiciones posibles para los ciudadanos".

En cuanto al presupuesto aprobado, este refleja una previsión de ingresos que supone un incremento del cuatro por ciento respecto a la previsión de cierre de 2025, gracias al ajuste de tarifas y la consolidación de la tasa de mantenimiento vigente desde 2024, según el Consistorio.

Por su parte, los gastos totales se estiman en 1.055.000 euros, con un aumento del 2,7 por ciento respecto al año anterior, debido principalmente a la licitación de nuevas contratas y a la actualización de las tablas salariales del convenio aplicado al personal. Con estas cifras, se espera un resultado antes de impuestos de 15.000 euros, superior al de 2025.

INVERSIONES Y AMPLIACIONES

En cuanto al Bosque de la Calma, que se ubicará en una parcela anexa de propiedad municipal, se proyecta como la continuación del Parque de Cenizas inicial, que ya acumula 16 años de servicio.

"El incremento de las inhumaciones de cenizas en los últimos años hace necesaria esta ampliación, que nos permitirá seguir ofreciendo un servicio de calidad a los gijoneses", ha indicado Junquera.

Además, se contemplan inversiones en la Sala de Columbario de Deva y en maquinaria diversa, con el objetivo de reforzar el mantenimiento y la operativa de los cementerios municipales. La licencia de obras para el Bosque de la Calma se solicitará a finales de 2025, con previsión de inicio en el primer trimestre de 2026.

El presidente de Cegisa ha remarcado que la sociedad mantiene su prioridad en el mantenimiento y mejora de los servicios, asegurando que las instalaciones se encuentren en las mejores condiciones, al tiempo que se adaptan a las necesidades actuales de la ciudad. "Nuestro objetivo es ofrecer un servicio eficiente, sostenible y respetuoso para todas las familias gijonesas", ha agregado.