Aprobado un presupuesto récord de la Fundación de Servicios Sociales de 31,59 millones de euros para 2026

Pendás afirma que garantizan una red social "sólida y cercana"

La Fundación Municipal de Servicios Sociales de Gijón (FMSS) ha aprobado este su proyecto de presupuestos para 2026 que alcanza la cifra histórica de 31.590.000 euros, lo que supone un incremento del 7,63 por ciento (2,24 millones de euros) respecto al presente ejercicio.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, ha resaltado que se trata de unas cuentas "orientadas a reforzar las prestaciones básicas y a dar estabilidad a los programas sociales, en un momento en el que la demanda de servicios no deja de crecer".

Según él, con estas cuentas garantizan una red social "sólida y cercana", que protege a las familias gijonesas y refuerza los servicios de proximidad. Son unos presupuestos pensados para dar respuesta a las necesidades reales de nuestros vecinos", ha señalado Pendás.

"En un momento de incertidumbre hemos decidido priorizar a las personas", ha agregado el edil, quien ha remarcado que van a "reforzar la atención social, agilizar las ayudas de emergencia y dar estabilidad a los equipos que trabajan día a día en los barrios".

En el caso del Capítulo 2 (contratos), este aumenta en 1.123.000 euros (+7,89%). El incremento más importante se produce en el apartado del Servicio de Ayuda a Domicilio, personas mayores y dependientes, que se incrementa en 755.000 euros, debido al aumento de horas de prestación del servicio.

Asimismo, el convenio con la Cocina Económica pasa a 915.000 euros (+293.700 euros), con un crecimiento de 400.000 desde el inicio del mandato.

En el caso del Albergue Covadonga, se incrementa en 165.000 euros, hasta 1.265.400 euros, con un aumento acumulado de 375.400 euros en este mandato. Respecto a las asociaciones sociosanitarias, la cuantía aumenta de 200.000 a 250.000 euros y la destinada a asociaciones de mayores crece de 64.000 a 75.000 euros.

"Este presupuesto representa un compromiso firme con la justicia social y con un modelo de ciudad inclusiva, donde el bienestar de los vecinos es la prioridad", ha insistido Pendás.