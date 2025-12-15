Aprobados los pliegos para la construcción del nuevo Parque de Cenizas en el cementerio de Deva

Reunión del Consejo de Administración de Cementerios de Gijón, S.A. (Cegisa) . - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Cementerios de Gijón, S.A. (Cegisa) ha aprobado este lunes los pliegos de contratación para la ejecución de las obras del nuevo Parque de Cenizas en el Cementerio Municipal de Deva, una actuación estratégica destinada a ampliar y diversificar la oferta de inhumación de cenizas en la ciudad.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la licitación cuenta con un presupuesto máximo de licitación (IVA Incluido) de 565.618,95 euros y se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado. El plazo de ejecución previsto para las obras es de seis meses.

El presidente del Consejo de Administración de Cegisa, Abel Junquera, ha resaltado que esta actuación "supone un paso adelante en la adaptación de los cementerios municipales a las nuevas realidades sociales y a las preferencias actuales de las familias gijonesas".

En este sentido, ha señalado que "el Parque de Cenizas es un proyecto concebido como un espacio memorial integrado en el entorno natural, que combina respeto, recogimiento y sostenibilidad medioambiental".

AUMENTO DE LA ACTIVIDAD

Asimismo, el citado Consejo ha analizado el informe de la marcha de la sociedad correspondiente al periodo enero-octubre de 2025, que refleja un incremento general de la actividad respecto al año anterior.

En este periodo, el número total de inhumaciones ha aumentado un 2,62 por ciento, con un crecimiento especialmente significativo en el cementerio de Ceares, donde se incrementan en torno a un 20 por ciento, y un ligero aumento del 1,34 por ciento en Deva.

En conjunto, los servicios vinculados a las inhumaciones han experimentado un aumento cercano al 7 por ciento, lo que rompe la tendencia a la baja de ejercicios anteriores.

Asimismo, los realquileres han crecido un 22,18 por ciento, debido principalmente al efecto del doble vencimiento derivado del cambio en la duración de los alquileres, mientras que el conjunto de otros servicios prestados se ha incrementado en más de un 9 por ciento, sin tener en cuenta la nueva cuota de mantenimiento anual.

Con relación a las concesiones a 75 años, estas continúan al alza, con un incremento del 6,41 por ciento respecto a 2024, impulsado especialmente por la adjudicación de unidades especiales en el cementerio de Deva, como sepulturas y panteones.

"Los datos reflejan una mayor utilización de los servicios y una recuperación progresiva de la actividad, lo que demuestra que la gestión de Cegisa es sólida y está alineada con las necesidades reales de los usuarios", ha apuntado el edil.

BALANCE ECONÓMICO POSITIVO

Por otro lado, en el ámbito económico-financiero, Cegisa ha registrado entre enero y octubre de 2025 unos ingresos totales de 881.188,78 euros, lo que supone un aumento del 6,03 por ciento respecto al mismo periodo de 2024 y un 4,93 por ciento por encima de lo presupuestado. Este incremento se apoya tanto en el crecimiento de los servicios como en el aumento de las concesiones a largo plazo.

El resultado de la actividad en este periodo ha sido positivo, con un beneficio de 8.215,04 euros, mejorando de forma significativa el resultado negativo registrado en el mismo periodo del año anterior. Además, el cash-flow generado ha permitido amortizar deuda, afrontar inversiones y reforzar la tesorería de la sociedad.

"Estos resultados confirman que Cegisa es una empresa viable, bien gestionada y capaz de acometer nuevas inversiones sin poner en riesgo su equilibrio económico", ha indicado Junquera, quien ha recordado que la actuación del nuevo Parque de Cenizas está incluida en las previsiones de ingresos, gastos e inversiones para 2026.