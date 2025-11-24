El Archivo incorpora la reproducción del plano de Miguel García de la Cruz de ensanche de la villa de 1917

Reproducción del plano de Miguel García de la Cruz de ensanche de la villa de 1917 donado al Ayuntamiento de Gijón. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

El concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, ha dado a conocer este lunes la donación de ficheros digitales, con la reproducción del plano de Miguel García de la Cruz de ensanche de la villa de 1917.

Así lo ha hecho en un acto en el Consistorio gijonés, junto al concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, y al investigador, escritor y divulgador Rafael Suárez Muñiz.

Junquera, que ha tenido palabras de recuerdo para a familia y amigos de los dos mineros fallecidos en el reciente accidente en Cangas de Narcea, ha resaltado que estos dos documentos donados, que pasarán a integrarse en los fondos del Archivo Municipal, tienen un "gran valor histórico" y contribuirán a completar la memoria gráfica de Gijón.

Asimismo, ha destacado que Suárez Muñiz ha sido fundamental para acercar la historia de Gijón a la ciudadanía, a lo que ha señalado que sus numerosos libros y estudios han servido de referencia para investigadores y amantes de la ciudad.

"Es un trabajo constante, riguroso y muchas veces silencioso, pero imprescindible para garantizar que nuestro legado histórico no solo se preserve, sino que esté disponible para investigadores, estudiantes y cualquier persona que esté interesada", ha agregado.

Con respecto a la donación, ha apuntado que uno de los documentos es la reproducción del plano elaborado por Miguel García de la Cruz en la segunda década del siglo XX.

De él ha indicado que es "clave" para el proyecto de ensanche aprobado en 1917 y esencial para entender el desarrollo urbano de Gijón.

Sobre la fotografía, ha explicado que fue tomada en 1937 por la aviación de la Legión Cóndor y recuerda un episodio duro de la historia de la ciudad, con referencia a la Guerra Civil Española. Al tiempo, ha señalado que remarca la importancia de conservar la memoria democrática.

"Con esta incorporación ampliamos la colección de planos e imágenes históricas accesibles desde la web municipal, reforzando nuestro compromiso con la transparencia, la memoria y el derecho de todos los gijoneses a conocer su propia historia", ha destacado el edil.

Suárez Muñiz, por su parte, ha incidido en que se donan estos documentos con la única condición de que sea accesible efectivamente a todo el mundo.

Referente al documento, ha resaltado su valor "geográfico y histórico importantísimo", que llegó a sus manos en 2015 o 2016, de la mano de Joaquín Aranda, antiguo decano del Colegio de Arquitectos, del que, al margen de su obra arquitectónica, ha señalado que era "un coleccionista empedernido" de fotos de todo tipo.

"Es patrimonio, por tanto, del Ayuntamiento de Gijón esto que hemos recuperado, que falta de los archivos documentales del archivo municipal desde 1977 o 1978, por el motivo que fuera, y ahora vuelve al lugar de donde procedió, de donde nunca debió de salir", ha asegurado.

Ha precisado, eso sí, que el plano sería más bien de 1913, ya que se puede ver la construcción del Club de Regatas. Ha comentado, también, que tiene una significación importantísima del grado de crecimiento urbano de la ciudad hacia el sur y un "pelín" hacia el Este, antes de que se fuera expandiendo hacia el Oeste.

Ha indicado, entre otras cosas, que el plano muestra el proceso especulativo en los afanes inmobiliarios de aquel Gijón de finales del año 1919 y principios del año 1920.

Ha confesado, en el caso de la fotografía, que le costó 58 euros. "Me la jugué y la compré", ha reconocido sobre la que es la primera y "única" imagen que se conoce del Club de Regatas "reventado".

Ha explicado que la foto está hecha por uno de los pilotos nazis que vino a bombardear Gijón con la Legión Cóndor, a "hacer aquellos ensayos de matanza civil para su futura, como luego hicieron en Guernica, su futura Segunda Guerra Mundial".

El historiador ha recalcado que es "impactante" porque a aquella cuadrilla se le hizo, por parte del Ayuntamiento de Gijón, un par de homenajes.