Del Arco inaugura en Gijón los huertos comunitarios para fomentar el envejecimiento activo de personas mayores

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha participado este domingo en la inauguración de los huertos comunitarios ubicados en los jardines de los Apartamentos Gijón, dependientes del organismo Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA). Buscan fomentar el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada de las personas mayores, al facilitar su participación en la vida social, cultural y comunitaria.

El proyecto, iniciado hace más de un año, se enmarca en la Estrategia CuidAs y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida las personas residentes. Esta iniciativa es fruto de la colaboración entre las personas que residen y trabajan en los Apartamentos Gijón y la Fundación Mar de Niebla, entidad a la que Del Arco ha agradecido "su sensibilidad y gran implicación. También ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Gijón, negocios del barrio de La Calzada y Cogersa, entre otros.

Actualmente, 15 residentes participan en el cuidado de los diez bancales y diversas jardineras que integran la estructura del huerto. Durante el último año, se han implicado en las labores de preparación de los huertos personas que participan en los proyectos de Mar de Niebla: niños, niñas y jóvenes, personas en situación de sinhogarismo, con dificultades de salud mental o que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Esta primavera está prevista la ampliación del espacio con la incorporación de un invernadero y el desarrollo del cultivo de suelo.

"La diversidad de personas implicadas en la iniciativa ha enriquecido este espacio, ha favorecido las relaciones intergeneracionales y ha generado un entorno inclusivo donde cada persona aporta y encuentra un lugar al que está vinculada y en el que participa", ha valorado Del Arco, quien ha visitado los apartamentos junto con la gerente del ERA, Nerea Monroy.

Según ha subrayado, la participación activa de las personas mayores "reporta beneficios demostrados para la salud, como la reducción del estrés, el incremento de la actividad y la mejora del bienestar emocional, ya que genera relaciones enriquecedoras entre personas de distintas edades que comparten espacios comunes".

El edificio dispone con 94 viviendas independientes destinadas a personas mayores en situación de fragilidad psicosocial que pueden vivir sin apoyos intensos. El ERA cuenta, además, con otros dos recursos similares: los Apartamentos Sierra del Sueve, en Gijón, con 53 viviendas, y los Apartamentos Covadonga, en Oviedo, con 78.