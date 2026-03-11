Del Arco presenta el vídeo 'CuidAs. La voz de las personas ante el cambio'

Marta del Arco, en la presentación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, Marta del Arco, ha presentado este miércoles el vídeo 'CuidAs. La voz de las personas ante el cambio', una pieza audiovisual que recoge testimonios de profesionales, personas usuarias y familias implicadas en la transformación del modelo de cuidados de larga duración en Asturias.

El documental muestra experiencias reales de once residencias de mayores y centros de día, tanto públicos como privados, integrados en la Red CuidAs, a la que actualmente están adscritos 121 centros que trabajan para avanzar hacia sistema que garantice que las personas mantengan el control de sus vidas, incluso cuando precisan apoyos.

Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre la consejería y las cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, dentro del desarrollo del Laboratorio para la Creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y envejecimiento activo, del proyecto Cecoec.

El salón de actos del Easmu, en Oviedo, ha acogido la proyección del documental, concebido como herramienta divulgativa de la Estrategia CuidAs que impulsa el Gobierno del Principado. En el acto también ha participado el director general de Innovación y Cambio Social, José Antonio Garmón.

Durante su intervención, Del Arco ha destacado que Asturias está protagonizando una transformación real en su modelo de atención "basada en una idea central: cuidar es construir comunidad". También ha recordado que la Estrategia CuidAs impulsa un cambio de paradigma, que supone "pasar de un modelo centrado en la prestación de servicios a otro centrado en las personas". "Este enfoque implica escuchar antes de actuar, convertir residencias y centros en entorno hogareños y abiertos a la comunidad y dotar a los profesionales de mayor autonomía, formación y acompañamiento", ha agregado.

La Estrategia CuidAs, que combina innovación social, participación, calidad de vida y corresponsabilidad, tiene como objetivo consolidar un sistema de cuidados más humano, cercano y sostenible, en el que la ciudadanía sea parte activa del proceso.

"CuidAs reconoce la autonomía, la historia y los deseos de cada persona, incluso cuando necesita apoyos, y sitúa la dignidad en el corazón de cada intervención", ha destacado del Arco.

La consejera ha concluido su intervención invitando a ver el vídeo, que ha definido como "una ventana abierta al futuro, un futuro en el que Asturias reafirma su compromiso con un modelo de cuidados que se vive con dignidad, cercanía y sentido".