Del Arco reivindica la colaboración público-privada para la inserción laboral de los jóvenes en acogimiento residencial

Participantes en el Proyecto Pértiga 2025. - PRINCIPADO

OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para que jóvenes en acogimiento residencial del Principado puedan construir su futuro "de forma plena e independiente" y desarrollen "un proyecto de vida digno y sólido".

Del Arco ha realizado estas declaraciones en la clausura del Proyecto Pértiga 2025, una iniciativa desarrollada por la Fundación Alimerka mediante un convenio de colaboración con el Gobierno de Asturias, que mejora la formación, orientación e inserción laboral, además de las oportunidades de empleo de este colectivo.

"Cuando el sector público y el tejido social y empresarial suman esfuerzos, los resultados son evidentes, ya que el contacto directo con entornos laborales reales ha marcado la diferencia en la experiencia de estos jóvenes, reforzando su seguridad, su motivación y su capacidad para afrontar nuevos retos", ha dicho la consejera.

El convenio firmado entre la consejería y la fundación tiene una vigencia inicial de cuatro años. La segunda fase del programa, que impulsa un itinerario integral para estos jóvenes, se iniciará el próximo 7 de abril. El proyecto cuenta, además, con el apoyo del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) y la colaboración de los ayuntamientos de Oviedo y Gijón.