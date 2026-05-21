Del Arco subraya la complejidad de las obras de la Residencia Mixta y dice que se está tramitando un modificado

Archivo - La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, Marta del Arco, ha subrayado este jueves la complejidad de las obras de la Residencia Mixta de Gijón. "Estamos tramitando un modificado que lleva su tiempo y sus plazos y que es necesario para retomarlas", ha comentado.

Del Arco ha hablado de este asunto en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias, tras una pregunta del secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares. "Si todas las actuaciones dependieran de la consejería, no habría ninguna demora", ha dicho la dirigente asturiana.

"El objetivo es obvio, sacar adelante la obra de la mixta, pero, como lo dije ya en reiteradas ocasiones, con rigor y, sobre todo, con seguridad para las personas que están allí", en referencia a los trabajos que se están ejecutando.

Del Arco ha explicado que actualmente se están llevando a cabo dos tipos de obras siguiendo el plazo previsto, entre las que ha destacado "la reforma de la planta nueva con la implantación de dos unidades", así como una intervención integral en la envolvente que "afecta a todo el funcionamiento" de la infraestructura.

La consejera ha justificado los plazos de ejecución por la complejidad del proyecto. Ha dicho que actúan con responsabilidad n la toma de decisiones", y ha añadido que "el proyecto sigue siendo prioritario". Del Arco ha indicado que las obras de reforma interior están "acabando con las humedades".

Finalmente, la consejera ha reafirmado que "transformar la residencia mixta sigue siendo un compromiso en un centro moderno, seguro, cómodo y digno para quienes viven y trabajan", y ha asegurado que "seguiré informando con transparencia, como siempre lo hago, sí, sí, ajustándome a los cronogramas que tengo".

Las explicaciones de Del Arco no han convencido a Adrián Pumares, Pumares, quien lamenta la "falta de credibilidad" del Gobierno asturiano con la reforma de la Residencia Mixta de Gijón.

Pumares ha exigido en su intervención transparencia, explicaciones claras y un calendario "efectivo y creíble" para unas obras "marcadas por los retrasos". En su opinión, lo que queda en evidencia no es la complejidad técnica de la actuación, sino que el proyecto "no estaba suficientemente madurado".