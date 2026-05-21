Del Arco tilda al PP de irresponsable por cuestionar la supervisión en el caso de la menor sustraída en Oviedo

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OVIEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha tildado al PP de "tremendamente irresponsable" por sus críticas a la gestión del Sistema de Protección de Menores en relación con el caso de la menor sustraída durante una visita familiar supervisada en Oviedo.

En una comisión parlamentaria en la Junta General del Principado la diputada Beatriz Polledo pidió responsabilidades políticas por el caso, el de una niña de cinco años que fue sustraída por sus padres biológicos de Oviedo cuando llevaba 18 meses con su familia de acogida.

"Es tremendamente irresponsable este giro que está intentando dar a la ciudadanía, intentando trasladar que cualquier actuación violenta decidida por particulares implica automáticamente una negligencia o de los profesionales o del sistema de protección de menores", ha lamentado Del Arco.

La dirigente ha recordado la complejidad del trabajo realizado por el sistema de protección, subrayando que se gestionan situaciones familiares muy difíciles y se trabaja permanentemente en un "equilibrio complejo" para garantizar la protección de los niños.

La consejera ha explicado que la sustracción se produjo de forma inesperada, afirmando que "en ese momento no existía ningún antecedente ni indicadores que hicieran pensar ni prever una actuación de esta naturaleza" y que se produjo, además, de manera repentina e inesperada para los profesionales. Del Arco ha recalcado que "estamos hablando, por tanto, de una actuación completamente fuera de lo esperado y ajena al normal desarrollo de este tipo de visitas".

La Consejera ha justificado el modelo de protección vigente, argumentando que "si cada visita familiar, sin avisos previos, o sin indicadores previos, se abordara desde una lógica exclusivamente coercitiva o policial, estaríamos desnaturalizando por completo el modelo de protección y vulnerando también derechos de los menores", y ha subrayado que "las visitas supervisadas forman parte del propio modelo de protección y está reconocido legalmente".

La consejera ha confirmado que desde el primer momento se activaron todos los mecanismos de coordinación con Policía Nacional y las autoridades competentes interponiéndose de manera inmediata a la correspondiente denuncia y colaborando plenamente, como siguen haciendo, con la investigación.

Sin embargo, Polledo ha exigido explicaciones concretas sobre lo ocurrido, recordando que la sustracción se produjo durante un régimen de visitas autorizado dentro del sistema de protección.

Polledo ha insistido en que la confidencialidad no puede convertirse en una coartada para impedir que los parlamentarios conozcan qué falló, quién debía supervisar y qué responsabilidades políticas se van a asumir en este caso.

La diputada ha cuestionado directamente cómo ha podido suceder la desaparición de la menor en un régimen de visita supervisado, asegurando que "algún eslabón de la cadena de protección de control o de supervisión ha fallado estrepitosamente". Ha demandado información sobre si hubo una valoración previa de riesgo adecuada, si se aplicaron correctamente los protocolos de visitas y si los responsables técnicos y políticos actuaron con la diligencia exigible, señalando además que "los progenitores biológicos han afirmado públicamente que se sintieron engañados".

Polledo ha advertido que este caso "ha abierto dudas muy serias, más aún de las que ya tenemos sobre la seguridad del sistema" y ha afectado a la confianza de las familias, cuestionando "una vez más la capacidad de la consejería para anticipar riesgos en un ámbito especialmente sensible". La diputada ha reiterado su exigencia de que la consejera "abandone el cargo", insistiendo en que "llueve sobre mojado".