Del Arco a Vox: "Nuestro estado de bienestar no se debilita por garantizar derechos, sino que sale fortalecido"

Archivo - La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, informa en rueda de prensa sobre el proyecto de presupuestos de su departamento para 2026. - CAPTURA DE PANTALLA DE LA WEB DEL PRINCIPADO

OVIEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco ha replicado este martes a Vox que "nuestro estado de bienestar no se debilita por garantizar derechos, sino todo lo contrario, sale fortalecido". "Una sociedad que integra es una sociedad que progresa. Nosotros elegimos progresar", dijo del Arco.

Del Arco respondía así a la diputada de Vox, Sara Álvarez, que ha preguntado a la consejera si "considera que, como consecuencia del aumento de la inmigración ilegal, se está viendo afectado el estado del bienestar, en especial en lo que se refiere a los servicios sociales en Asturias".

La consejera ha querido aclarar a la diputada de Vox que "no hay personas ilegales, hay situaciones administrativas irregulares". "Pero para responder a su pregunta y para contribuir también a su tranquilidad, voy a decirle que el estado de bienestar en esta comunidad autónoma no se ve perjudicado ni se está habiendo afectado, por lo que usted ha decidido llamar aumento de la inmigración ilegal", dijo la consejera.

Por su parte la diputada de Vox ha insistido en que las políticas del Gobierno para las personas en situación ilegal está produciendo una erosión al sistema y tiene consecuencias graves en la prestación de los servicios sociales.

"En España y en Asturias tenemos un exceso enorme de inmigración como consecuencia de un estado de bienestar que ustedes han inventado y que permiten vivir sin trabajar de forma indefinida e incondicional. ¿Y cómo no van a querer venir aquí? Y esto nos cuesta carísimo y conlleva mucho daño social", dijo la parlamentaria de Vox.

Ha insistido Sara Álvarez en que la sanidad, la educación, la vivienda social y las ayudas asistenciales se están viendo progresivamente saturadas, lo que perjudica seriamente a las clases medias trabajadoras que son las que sostienen.