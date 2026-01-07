Arde una cinta transportadora de carbón en ArcelorMittal Gijón

Incendio en ARcelorMittal - CCOO

OVIEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una cinta transportadora de carbón en ArcelorMittal se ha incendiado esta noche en la factoría de Veriña, en Gijón. Se trata de la cinta que abastece de carbón a las baterías de Cok de Gijón, según ha informado CCOO.

El incendio se declaró a las 22.30 horas de este martes. A primera hora de esta mañana se iniciaron los trabajos para cambiar la cinta dañada.

La avería ha provocado que se interrumpa el suministro de carbón y está ralentizando la producción de las baterías de Cok.

Este es el segundo incidente de estas características que ocurre en la factoría gijonesa en una semana. El pasado 1 de enero, se produjo otro incendio en una cinta transportadora que pasa por encima de las vías en Serín.