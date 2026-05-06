Arde una furgoneta camperizada en Siero

Furgoneta quemada - SEPA

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

Una furgoneta camperizada ha quedado completamente calcinada en el municipio de Siero, según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recogida por Europa Press.

No ha habido personas afectadas en un suceso que se produjo en el área de autocaravanas de Pola de Siero la pasada noche.

Hasta el lugar acudieron bomberos del Parque de La Morgal. El aviso a la sala del 112 se recibió a las 23.56 horas del martes. El fuego fue extinguido a las 1.17 horas y volvieron a la base a las 1.44 horas.