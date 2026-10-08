Arde parte del motor de un turismo estacionado junto a un camping en la N-640, en Castropol

Arde un vehículo aparcado en un camping en Castropol. - SEPA

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Parte del motor de un turismo ha ardido este jueves mientras se encontraba estacionado cerca de un camping en la carretera N-640, en el concejo de Castropol, sin que se hayan registrado afectados.

Según informó el 112 Asturias a través de su cuenta de la red X, el aviso al servicio de emergencias se recibió a las 13.32 horas. Hasta el lugar se desplazó una dotación de Bomberos de Asturias del parque de Barres, que dio por extinguido el fuego a las 13.48 horas.

Del suceso se ha informado a la Guardia Civil y a la Policía Local.