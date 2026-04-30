Arde el sistema de filtrado de aire de una empresa de asfaltos de Llanes

Incendio - SEPA

OVIEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Emergencias han tenido que actuar este jueves para sofocar el incendio declarado en el sistema de filtrado de aire de una cabina de una empresa de asfaltos de Llanes.

Según información del Servicio de Emergencias (SEPA) recogida por Europa Press no ha habido personas afectadas. Al lugar acudieron bomberos de los parques del SEPA de Llanes y de Cangas de Onís.

La sala del 112 Asturias recibió el aviso a las 9.41 horas. El incendio fue controlado a las 11.12 horas y los bomberos volvieron a base tras la intervención a las 12.17 horas.