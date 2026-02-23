Un argayo corta la AS-15 en Tineo: Reabierto un carril al tráfico

Argayo en la AS-15, en Tineo. - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD

OVIEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de las brigadas de carreteras han reabierto al tráfico un carril en la AS-15 a la altura de Calabazos (Tineo) después de que un gran desprendimiento de piedras cortase totalmente la vía este domingo.

El argayo se produjo en torno al mediodía del domingo, en una zona con malla de protección a la altura del kilómetro 24 de la citada vía. Efectivos de las brigadas de carreteras se desplazaron al lugar para despejar el material desprendido y poder restablecer un carril de circulación regulada mientras se acometen las tareas de limpieza, revisión y estabilización de la ladera.

El paso estará regulado por señalistas mientras se afrontan las labores de limpieza y estabilización necesarias antes de poder restablecer plenamente el tráfico en condiciones óptimas de seguridad.