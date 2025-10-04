El Argayu Fest celebra su fin de semana grande con música, naturaleza y tradición en el Alto Nalón

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Argayu Fest arranca este fin de semana su segunda edición con una programación que llenará de música y actividad los concejos de Caso, Laviana y Sobrescobio. El evento, de carácter gratuito, reúne una veintena de conciertos, sesiones de DJs y propuestas culturales con el objetivo de dar a conocer el patrimonio etnográfico y natural del Alto Nalón. Esta cita, organizada por la asociación Reciclarte de Caso, busca consolidarse como un referente de la vida cultural rural en el Parque Natural de Redes.

Entre el 4 y el 11 de octubre, el público podrá disfrutar de bandas asturianas como Pelazo, Los Perloras, Pablo und Destruktion, Tuya, Montefurado, De Fem, Matöse, Los Míticos del Chimborazo, Elena del Frade o Blues&Decker. Además, en esta edición el festival contará con la presencia internacional de los estadounidenses Paul Val y una variada programación de DJs, entre ellos DJ Pimp, La Güeriata, Marcos BigHouse, Jan the DJ y Antón Fern.

El encuentro incluye también juegos infantiles, oferta gastronómica, y un espacio gratuito de acampada y estacionamiento para autocaravanas y furgonetas.

Entre las actividades paralelas destaca una rifa popular que sorteará una guitarra artesanal elaborada por el luthier Fran Wood con madera centenaria de castaño y nogal del parque. Esta pieza única simboliza la conexión entre la música, la artesanía y la naturaleza del alto Nalón, reflejando la identidad del Argayu Fest como evento nacido y arraigado en su territorio.

El broche final llegará el sábado 11 de octubre con un concierto sorpresa en Sobrescobio. Los asistentes serán citados a las 17.00 horas para iniciar un corto paseo hasta un enclave natural donde se desvelarán las actuaciones finales.