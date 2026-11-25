Archivo - El concejal de Oviedo, Mario Arias. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde y concejal de Personal del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Arias, ha acusado este miércoles a Izquierda Unida de rechazar su comparecencia inmediata ante la Comisión de Interior para informar sobre la modificación del reglamento de la Comisión de Sugerencias, después de que la coalición hubiera solicitado explicaciones sobre esta reforma.

Según ha señalado el edil, la petición de IU incluía diversas críticas al proceso de modificación del reglamento y cuestionaba su actuación. Sin embargo, ha asegurado que, cuando ha mostrado su disposición a comparecer de forma inmediata, los concejales de la formación no han querido que se produjera la comparecencia.

"Resulta difícil entender que quienes reclaman explicaciones después rechacen la oportunidad de escucharlas de forma inmediata", ha manifestado Arias.

El concejal ha expresado además su preocupación por que "los ediles de IU estén convirtiendo el debate político municipal en un espectáculo de bufones", en lugar de ejercer con seriedad la labor de oposición que, a su juicio, les corresponde.

Asimismo, ha lamentado que el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, no sea capaz de poner orden en su grupo y reconducir una actuación que, en su opinión, perjudica la calidad del debate político y el funcionamiento de las instituciones municipales.

Arias ha reiterado su disposición a explicar el contenido y los objetivos de la reforma que ha propuesto, con la que pretende posibilitar la participación directa de ciudadanos y asociaciones en la actividad municipal.