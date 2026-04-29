Arias defiende gestión "impecable" en Oviedo y carga contra la "intoxicación" de PSOE y Vox por denuncias en Urbanismo

Archivo - El primer teniente de alcalde de Oviedo, Mario Arias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde de Oviedo, Mario Arias, ha cargado este miércoles contra los grupos municipales del PSOE y Vox durante su comparecencia en la comisión de Economía, criticando el uso "insensato" de información sobre las denuncias que han llegado por el funcionamiento del área de Urbanismo municipal. Arias ha defendido la gestión "impecable" del Equipo de Gobierno y ha alertado a la oposición de que la filtración de este tipo de informaciones conlleva multas de hasta 300.000 euros.

En una nota de prensa al término de la comisión, Arias ha explicado que ambos grupos han "pretendido acceder a información" del sistema interno de información --canal de denuncias-- a pesar de "haber demostrado una falta de rigor absoluta en el tratamiento de los datos a los que ya han tenido acceso".

El primer teniente de alcalde ha recordado que los portavoces "ya habían recibido advertencias explícitas" por parte del Secretario General del Pleno y del Titular de la Asesoría Jurídica Municipal sobre el "estricto deber de reserva y la confidencialidad de la información a la que acceden".

Arias ha recordado la normativa vigente, que indica que "el incumplimiento del deber de sigilo y la vulneración de las garantías de confidencialidad y anonimato son consideradas infracciones muy graves", con sanciones que oscilan entre los 30.001 y los 300.000 euros. "La ley obliga a remitir cualquier información de este tipo al Responsable del Sistema y, en todo caso, prohíbe su divulgación a terceros", ha enfatizado.

"ALGUNOS YA HAN ACTIVADO EL MODELO ELECTORAL"

Después de que PSOE y Vox informaran de la existencia de una denuncia por presunto acoso laboral en el área de Urbanismo, Arias ha recordado que cualquier ciudadano o cargo público que considere que se ha cometido una infracción penal "tiene la obligación legal de acudir a la Fiscalía, pero siempre aportando pruebas veraces y no meras intoxicaciones mediáticas".

Para el Equipo de Gobierno, la dinámica de PSOE y Vox "responde a una estrategia de intoxicación" motivada por "la imposibilidad" de criticar una acción de gobierno que el edil califica de "impecable". Arias ha señalado que, incluso cuando ha sido necesario depurar responsabilidades, "se ha actuado con diligencia y respetando los procedimientos legales".

"Algunos han activado ya el 'modo electoral' y consideran que todo vale para atacar al gobierno, incluso si eso implica dañar gratuitamente a las personas", ha denunciado. Finalmente, ha recordado el cese del asesor de Alcaldía Ignacio Morales, tras una denuncia en su contra por presuntas irregularidades. El alcalde Alfredo Canteli, ha dicho Arias, ha mantenido una "postura contundente y ejemplar" en el plano político.

Arias ha garantizado que, de existir cualquier otro tipo de responsabilidad que depurar, "el consistorio llegará hasta las últimas consecuencias para garantizar la legalidad y la transparencia".