Vox Oviedo acusa al PP de usar "amenazas" para tapar las denuncias por presiones en Urbanismo

Las concejalas de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta (Portavoz) y Alejandra González. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha criticado este miércoles al PP local por "esconderse en amenazas" para no dar explicaciones sobre las denuncias de presiones a funcionarios en el área de Urbanismo de Oviedo.

En una nota de prensa posterior a la comisión de Economía en la que PSOE y Vox pidieron la comparecencia del teniente de alcalde y concejal de Personal, Mario Arias (PP) por este asunto, Peralta ha criticado que el PP haya optado por "rechazar una comisión de investigación" sobre el área de Urbanismo y Licencias del Ayuntamiento, y "sustituir las explicaciones por amenazas, en un nuevo intento de cerrar en falso un asunto de extrema gravedad que exige transparencia, garantías e información clara a los ovetenses".

Se refiere Peralta al comunicado de Arias en el que criticaba el uso "insensato" de la información recibida sobre las denuncias por parte de PSOE y Vox y alertaba de que la filtración de estas informaciones pueden conllevar sanciones de hasta 300.000 euros. "El Equipo de Gobierno ha decidido responder no dando explicaciones sobre por qué se niega a permitir el control político sobre lo ocurrido, sino recurriendo a advertencias, sanciones y acusaciones contra la oposición para desviar el foco", ha asegurado.

Desde la formación, recuerdan que la comisión de investigación propuesta "no pretendía acceder a identidades protegidas ni vulnerar la confidencialidad del canal interno de denuncias", sino "garantizar que unos hechos de extrema gravedad no queden reducidos a una investigación interna sin control, sin supervisión política y sin las debidas garantías de imparcialidad".

"La confidencialidad protege al denunciante. El silencio solo protege al PP. Lo que hoy hemos visto no es una defensa jurídica, es una excusa política para no investigar y no dar explicaciones", ha denunciado Peralta.

El grupo municipal insiste en que la confidencialidad del canal interno protege al informante y la reserva del procedimiento, pero "no impide en ningún caso exigir responsabilidades políticas, fiscalizar la actuación del equipo de gobierno ni pedir explicaciones sobre cómo se está gestionando un asunto que afecta directamente a la credibilidad del Ayuntamiento".

"Las acusaciones vertidas por el primer teniente de alcalde, Mario Arias, sobre una supuesta revelación de información confidencial son rotundamente falsas y exigimos una rectificación inmediata. No vamos a aceptar que el Partido Popular trate de desacreditar a la oposición con calumnias para tapar su negativa a investigar", ha remarcado, recordando al portavoz del PP que "las imputaciones falsas también tienen consecuencias penales".