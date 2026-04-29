El PSOE acusa a Mario Arias (PP) de "no hacer nada" ante la denuncia de funcionarios por "presiones" en Urbanismo

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Jorge García Monsalve. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Jorge García Monsalve ha reprochado este miércoles al teniente de alcalde y concejal de Personal y Contratación, Mario Arias (PP) que no haya "hecho nada" ante una denuncia enviada por un grupo de funcionarios en diciembre de 2025. Según el edil, los trabajadores alertaron de "presiones" para tramitar licencias y expedientes "en un determinado sentido".

Monsalve ha participado en la comisión de Economía en la que PSOE y Vox pidieron la comparecencia de Arias para que explicara qué hizo el Ayuntamiento ante una denuncia recibida en diciembre de 2025 en la que un grupo de funcionarios alertaba de "presiones en el ejercicio de su trabajo por parte de un alto cargo de Urbanismo".

En unas declaraciones a los medios al término de la reunión municipal, Monsalve ha explicado que, tras escuchar a Arias, los socialistas salen "doblemente preocupados" por haber constatado que el teniente de alcalde "reconoció haber recibido en diciembre de 2025" este correo y "lo que es más grave", "reconoció que no hizo absolutamente nada". "Las fechas son importantes", ha destacado.

Después de recordar las competencias de Arias como responsable de personal y participación en la capital asturiana, el concejal socialista ha destacado la importancia de esta comparecencia. "Estamos hablando de que el responsable de Personal y Contratación recibe una denuncia de empleados públicos sobre presiones en su trabajo y no actúa en consecuencia", ha aseverado.

El edil del PSOE ha explicado que Arias "se excusa" para no haber "hecho nada" en que otro receptor de ese correo era el concejal responsable de Licencias, José Ramón Pando. Por ello, ha avanzado que su grupo municipal pedirá la comparecencia de Pando en comisión. Lo piden, ha dicho, porque "el concejal Arias aludió a que se había abierto una supuesta investigación por parte de esa concejalía sin dar más explicaciones".

Las presuntas presiones, según ha detallado Monsalve, "se situaban en el área de Urbanismo, concretamente en licencias, y estaban orientadas a la tramitación de expedientes en un determinado sentido". No obstante, ha recalcado que desde el PSOE no se señalarán nombres: "Nosotros no vamos a dar ningún nombre, pero sí hablamos de hechos y de responsabilidades políticas".