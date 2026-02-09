¡Arranca el Antroxu de Avilés! Nueve días de fiesta, música y el gran Descenso de Galiana

Archivo - El artilugio ganador del octavo premio en el Descenso de Galiana de Avilés, con motivo del Antroxu 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

El Antroxu de Avilés arranca mañana con el tradicional Martes de Pitanza como aperitivo de nueve días de celebración, que incluirán conciertos, desfiles, concursos, actividades infantiles y el XXXVIII Descenso Internacional y Fluvial de la calle Galiana, uno de los actos más multitudinarios del carnaval asturiano.

La programación se inicia a las 19.30 horas en la plaza de España con la degustación gratuita de la pitanza antroxera, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con las peñas La Pecera y Abuelo Anselmo, y animada por la fanfarria Beerbena.

El miércoles, a partir de las 19.00 horas, tendrá lugar el desfile de mazcaritos, moxigangues y fanfarrias en el barrio de Llaranes, con salida desde la calle La Toba y final en la plaza Mayor, donde se celebrará una garbanzada popular.

El programa continuará con el jueves de Comadres, que estará protagonizado por el pasacalles de comadreo desde las 18.30 horas por el casco histórico y, a las 20.00, la incorporación de La Vieya al Antroxu en la plaza de España, acompañada del Pasucais de Xigantinos d'Antroxu.

El viernes de Coronación comenzará a las 17.00 horas con el desfile de escolinos antroxaos, y continuará a las 20.30 con la coronación del Rey del Goxu y la Faba 2026. La noche contará con los conciertos de Los Toreros Muertos (22.30 horas) y DJ Nano (00.30 horas) en la plaza de España.

La gran cita llegará el sábado, con el XXXVIII Descenso Internacional de Galiana, que arrancará a las 18.00 horas y contará con la participación de 35 artilugios, animado por DJ Ethan Meré. Previamente, por la mañana, se celebrará el tradicional Ascenso del Descenso y el Festival de Antroxu de Llaranes. La fiesta continuará de madrugada con la orquesta Los Satélites y El Aserradero by Monoloco con Antiguas Raves y Dani Sierra Nano.

El domingo estará dedicado al público familiar con el Antroxín pa' los nenos, el Antroxu tradicional por el casco histórico, la Ginkana Automovilística, que alcanza su 44 edición, y el Disco Antroxu Infantil.

El lunes será el día de las murgas y fanfarrias, con pasacalles durante toda la jornada, el festival en la plaza de España a las 19.00 horas y, a las 22.30, el espectáculo The Goat Festival, de Dani Parrondo.

Al día siguiente, el martes 17, se celebrará el Gran Desfile de Antroxos, a partir de las 17.30 horas, con los artilugios ganadores del Descenso recorriendo la ciudad, mientras que el miércoles 18 el Antroxu se despedirá con el entierro de la sardina, el velatorio y la quema final en la plaza de España.

Durante el Antroxu se celebran además el XXXV Concurso de Chigres Antroxaos y el I Concurso de Escaparates, así como actividades gastronómicas como el Menú del Antroxu, con platos tradicionales en establecimientos participantes.