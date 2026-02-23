Arranca en La Curidora el proyecto Asturias Factory Hub. - AYTO. AVILÉS

OVIEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro de empresas de La Curtidora acogió este lunes la puesta en marcha del proyecto Asturias Factory Hub, conformado por la Fundación Idonial, ArcelorMittal innovación, investigación e inversión, The Room2030, Fundación CTIC, Normagrup Technology, y Thenextpangea, con el Ayuntamiento de Avilés como socio institucional.

El objetivo de dicho proyecto pasa por generar un ecosistema de innovación para construcción industrializada.

El concejal de economía, Manuel Campa ha indicado que la construcción industrializada ya existe a una pequeña escala, pero estar el Ayuntamiento Avilés o Vipasa dentro de este consorcio, "lo que hace es que se puedan testar mucho más rápido, que las soluciones reales puedan llegar a través de las administraciones públicas y que los promotores y constructores privados vean la facilidad y vean las ventajas de poder seguir con este tipo de construcción".

"Van a investigar, van a pensar cómo tiene que ser la construcción del futuro, una construcción que sea más barata, más rápida, más sencilla y que los organismos públicos sobre todo, podamos aprovechar", dijo Campa.