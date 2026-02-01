Arranca el segundo ciclo de charlas del programa 'Tardes de Psicología'

Programa Tardes de psicología. - COPPA

OVIEDO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El próximo jueves 5 de febrero arrancará el segundo ciclo de charlas del programa 'Tardes de Psicología', una iniciativa que cuenta con el apoyo del Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias (COPPA) y que está organizada por estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo.

En esta ocasión nicia el ciclo José Manuel Errasti, profesor de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, para hablar sobre 'Sufrimiento psíquico y arte: los colapsos del yo en la pintura contemporánea'. Será el jueves a las 16.00 horas.

La iniciativa que comenzó el curso pasado con la colaboración del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, pone en marcha su segunda edición con el apoyo del COPPA. Este ciclo busca acercar diferentes áreas de interés de la Psicología mediante charlas con profesores y expertos de prestigio.

El programa entre febrero y abril incluye encuentros con José Manuel Errasti, Lino Camprubí, Javier Pérez Jara, Mercedes Paíno, Edgar Cabanas, Concepción Fernández, Marino Pérez, Ana González, Juan García-Haro, Víctor Martínez Loredo y Beatriz Álvarez.