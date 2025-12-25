Arranca este viernes la XI Semana Mágica con cinco funciones de la Gran Gala Internacional

Archivo - José Armas El Ilusionista - LA LABORAL - Archivo

OVIEDO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La XI Semana Mágica de Gijón arranca este viernes, 26 de diciembre, con cinco funciones de la Gran Gala Internacional que se celebrarán en el Teatro Jovellanos hasta el domingo, 28 de diciembre. Las entradas para los pases de la Gran Gala y el espectáculo del hipnotista del Circo del Sol están prácticamente agotadas, según ha informado la organización del evento.

La gala, bajo la dirección artística de José Armas 'El Ilusionista', contará con la participación de cinco magos internacionales, incluidos tres campeones del mundo y el galardonado con el Mandrake d'Or, conocido como el 'Óscar de la Magia'. Entre ellos destaca la francesa Léa Kyle, única mujer campeona del mundo de Magia General.

Los demás artistas que formarán parte de la Gran Gala son Mag Edgard (España), Gérald Le Guilloux (Francia), Florian Sainvet (Francia) y Daniel K (Uruguay), todos ellos reconocidos internacionalmente por sus actuaciones en grandes escenarios y programas de televisión. La gala se ha consolidado como el acto central del festival, que coloca a Gijón en el mapa mundial del ilusionismo.

El broche final del festival tendrá lugar el 4 de enero a las 19.00 con el espectáculo del hipnotista del Circo del Sol, Aryel Altamar, quien llega por primera vez a Asturias desde Las Vegas. El show permitirá a los asistentes decidir si participan en la hipnosis o disfrutan del espectáculo desde las butacas.

Las entradas están disponibles en las taquillas del Teatro Jovellanos y a través de la web oficial del festival, con precios a partir de 14 euros.