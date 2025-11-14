Arturo Valls abre la 63 edición del FICX, que reconoce la trayectoria de Massiel

Archivo - Cartel de la 63 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), obra del diseñador gijonés Marco Recuero, que se celebrará del 14 al 22 de noviembre de 2025. - FICX GIJÓN - Archivo

Un total de 197 títulos pasar

La 63 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón arranca este viernes su programación, en la que, hasta el próximo día 22, podrán verse un total de 197 títulos, de los que 110 están dirigidos o codirigidos por mujeres (56%).

Asimismo, la gala inaugural, que tendrá lugar en el teatro Jovellanos, correrá a cargo del presentador y cómico Arturo Valls, tras lo que se proyectará, a su cierre, la película 'Blue Moon', de Richard Linklater y protagonizada por Ethan Hawke, Margaret Qualley y Andrew Scott.

Antes de la proyección del largometraje, se hará entrega del Premio Isaac del Rivero a la cantante Massiel, en reconocimiento a su carrera.

La clausura del certamen, por su parte, contará con el largometraje 'El gran arco', de Stéphane Demoustier, como cierre a la proyección de 115 largometrajes, 81 cortometrajes y un mediometraje.

Además de a Massiel, el FICX reconoce el trabajo de la cineasta japonesa Naomi Kawase con el Premio Gijón Plató; el cine de Lisandro Alonso con el Premio de Honor y a Vicky Peña, dos veces nominada al Goya y a la que se otorga el Premio Comadre de Cine.

También en esta edición se concede, por primera vez, el Premio Especial Retueyos, a Pilar Palomero, una de las grandes figuras del cine español. Se trata de un premio creado para reconocer a cineastas con menos de tres películas.

Por otro lado, en esta 63 edición se podrán ver 39 títulos de cine asturiano, de los que diez son largometrajes y 29 son cortos. Con sello español, además, pasarán por el FICX 30 largometrajes y 45 cortometrajes.

FOCOS

En cuanto a los Focos de esta edición, uno de ellos se dedicará a la directora canadiense Sophy Romvari, conocida por obras como 'Romvari' o 'Hot Docs' y reconocida por su cine en el que explora los límites de la identidad y la memoria.

Se ofrecerán dos sesiones: una con su debut en el largometraje, 'Blue Heron', y otra con una selección de sus multipremiados cortometrajes, como 'Still Processing' y 'Pumpkin Movie'.

También se dedicará uno de los focos a la artista visual francesa Laure Prouvost (Lille, 1978), que consistirá en un doble programa titulado 'At night this water turns black / Las imágenes de Laure Prouvost'.

El festival también ofrecerá la retrospectiva de la cineasta astur-venezolana Elena Duque, de la que han destacado que su trabajo se mueve en la frontera entre la animación y el collage. La sesión incluirá una selección de sus cortometrajes y culminará con la performance 'Curso de pintura rápida para principiantes'.

Además de las secciones principales, Enfants Terribles, dirigida a niños y jóvenes, contará con 17 largometrajes, de las que un 64 por ciento están dirigidos por mujeres, mientras que la sección FICX Premiere con un total de 12 largometrajes.

CINE ASTURIANO

Cabe destacar, además, que en este certamen van a poder verse 40 títulos con sello astur, repartidos en distintas secciones. Entre los nombres de cineastas asturianos están Samuel Fuentes, encargado de hacer la pieza de cabecera del certamen, en la que se hace un pequeño homenaje al programador del FICX ya fallecido, Fran Gayo.

Otros nombres que estarán presentes en el FICX son: Marcos M. Merino ('Plaza Mayor'); Diego Flórez ('Tolos fueos el fueu'); Pablo Casanueva ('El día que tal'); José Rivero ('Savoy, 35 años y una noche'); Cristina R. Paz ('Aunque seamos islas'); Alex Zapico ('La imperfección y la paciencia'); Manuel García Postigo ('Perlora desde 1954'); Alex Galán ('Valle blanco, gallo negro'); Julio de la Fuente ('Frío Otoño'); y Roberto F. Canuto y Xu Xiaoxi ('Ius del tiempo').