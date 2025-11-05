Ascienden a ocho los incendios forestales declarados en Asturias, cinco activos y tres controlados

Bomberos del SEPA trabajan en la extinción de un Incendio forestal en Asturias. - SEPA

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) trabaja en la extinción de ocho incendios forestales en la región. De ellos, cinco están activos y tres controlados.

En concreto, están activos incendios forestales en El Llanon (Grado), donde están trabajando bomberos del SEPA, dos empresas forestales yel jefe de zona Centro-Oeste; Pico Polio (Mieres), con bomberos del SEPA y una empresa forestal; Llonín (Peñamellera Alta), donde trabajan bomberos del SEPA, una empresa forestal y jefe de zona Centro-Este; Linares (Ribadesella), con bomberos del SEPA; y Mouroso (Valdés), con bomberos del SEPA, una empresa forestal, helicóptero y guarda del Medio Natural.

Los incendios controlados están en Trelles (Coaña), donde trabajan en labores de extinción bomberos del SEPA, una empresa forestal y el jefe de zona Noroccidental; Leirio (Castropol), con bomberos del SEPA y una empresa forestal; y Tospe (Parres), con bomberos del SEPA.