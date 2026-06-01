Asicas ofrecte talleres de teatro a pacientes de ictus y familias en el Centro de Mayores de Las Meanas

OVIEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Personas Mayores de Las Meanas ofrece para el mes de junio un amplio programa de actividades con la presencia de la asociación Asicas (Asociación de ictus de Asturias y otras lesiones adquiridas) que en esta ocasión organizará los martes del mes (días 2, 9, 16 y 23) talleres de teatro terapéutico, dirigidos a personas con ictus o daño cerebral, sus familiares y personas interesadas. Será de 17.00 a 18.30 horas, según han informado desde el Ayuntamiento de Avilés.

Por otro lado, los grupos de movimiento consciente y baile activo, aprovechando el buen tiempo programan una serie de cuatro caminatas saludables.

Tendrán lugar los jueves por la mañana a las 10.30 horas, aunque el horario puede variar si es necesario el uso de transporte. El jueves 4, se llevará a cabo la Ruta del Colesterol (por la Ría de Avilés). El jueves 11, la ruta por el Pantano de Trasona. El jueves 18, la Ruta de la Magdalena, y el jueves 25 la Ruta por Raíces y Salinas. También este mes de junio Cruz Roja organiza la fiesta de fin del programa de 'Ocio y tiempo libre' para personas con discapacidad. Será el sábado 6 desde las 16.30 horas. El programa intergeneracional "Comparte", que ofrece talleres para el uso del móvil impartidos por jóvenes, serán los martes 3 y 10, de 17.00 a 19.00 horas.