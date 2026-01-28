Asincar evalúa un derivado de la industria papelera como alternativa "circular" a los antioxidantes - ASINCAR

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico Agroalimentario Asincar está liderando la evaluación de un subproducto innovador derivado de la industria papelera como alternativa circular a los antioxidantes convencionales, en un paso "decisivo" hacia la sostenibilidad alimentaria.

Este avance se desarrolla dentro del Proyecto ZEBRA-LIFE (Zero Emission Biochemical and Renewable Additives), una iniciativa estratégica financiada por el Programa LIFE de la Unión Europea que impulsa la descarbonización industrial mediante la valorización de un subproducto tradicionalmente considerado de bajo valor, transformándolo en un producto de alto valor añadido.

Según ha explicado Asincar en nota de prensa, este centro tecnológico es el encargado de trasladar esta innovación tecnológica a la mesa del consumidor. En esta etapa final del proyecto, el centro tecnológico está comparando la capacidad antioxidante del extracto de lignina con los aditivos comerciales actuales para "garantizar su eficacia y seguridad".

Tras un proceso de pruebas en distintas matrices alimentarias, Asincar ha seleccionado el chorizo asturiano y las galletas como los productos clave para realizar las fases de escalado y validación final. "Esta elección permite testar la versatilidad del antioxidante en productos cárnicos y de panadería, asegurando que los nuevos aditivos mantengan la calidad y vida útil de los alimentos de manera sostenible", han explicado.

PROYECTO ZEBRA-LIFE

Este proyecto, iniciado en noviembre del 2022 y financiado por el Programa LIFE, tiene como finalidad impulsar soluciones innovadoras y sostenibles. El proyecto, coordinado por el Centro Nacional de Energía Renovables (CENER), cuenta con la participación de los centros tecnológicos ASINCAR y Centro Tecnológico Riojano (CTR), la compañía biotecnológica asturiana Bioquochem, la empresa multienergética Repsol, la start-up especializada en activos cosméticos Roka Furadada, la papelera Smurfit Westrock, y la consultora estratégica Inveniam Group.

Mediante una tecnología desarrollada por CENER, su objetivo es valorizar la lignina contenida en el licor negro de la industria papelera para obtener compuestos bioactivos de alto valor.

Diversos sectores como la alimentación, la cosmética, la industria del caucho o los combustibles y lubricantes están poniendo a prueba la función antioxidante y barrera frente a la radiación UV de este extracto para probar su potencial aplicación en dichas industrias.