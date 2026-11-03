Asocas premia a TSK por su seguridad industrial y a Bayer e Iberdrola por el proyecto Green Heat Asturias

Archivo - Proyecto de descarbonización de la planta de Bayer en La Felguera (Langreo). - BAYER - Archivo

OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Organismos de Control y Afines del Principado de Asturias (Asocas) ha concedido a TSK el Premio a la Seguridad Industrial y a Bayer e Iberdrola el Premio a la Diversificación Energética por su proyecto Green Heat Asturias. Los galardones se entregarán el próximo 2 de diciembre en el restaurante La Campana.

El jurado, integrado por representantes de Asocas y de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, acordó los reconocimientos en una reunión celebrada el pasado 21 de octubre, según ha informado la asociación en una nota de prensa.

En la XVI edición del Premio a la Seguridad Industrial, el jurado ha distinguido a TSK por su sistema integrado de gestión, su organización preventiva y su capacidad de innovación, así como por mantener la seguridad y la calidad industrial como señas de identidad durante su expansión internacional.

La compañía, con sede en Gijón y constituida hace 40 años tras la integración de varias empresas asturianas, cuenta con más de 1.500 empleados y experiencia en proyectos desarrollados en 50 países. Según los datos facilitados por ASOCAS, alcanzó una facturación de 1.035 millones de euros en 2025.

El fallo destaca que TSK dispone de un servicio de prevención propio mancomunado, técnicos de prevención asignados a cada proyecto, delegados de prevención y un comité de seguridad y salud. También reconoce sus desarrollos tecnológicos en tratamiento de aguas, automatización y almacenamiento de materias primas.

A lo largo de su trayectoria, la empresa ha ejecutado aproximadamente un millar de proyectos y ha participado en la instalación de cerca de 25.000 megavatios en distintas tecnologías de generación energética.

VAPOR RENOVABLE PARA LA PLANTA DE BAYER

Por su parte, la VII edición del Premio a la Diversificación Energética ha recaído en Green Heat Asturias, el proyecto desarrollado conjuntamente por Bayer e Iberdrola para sustituir la generación de vapor con gas natural por un suministro renovable y electrificado en el centro de producción de Bayer en La Felguera.

La instalación, situada en Langreo, en terrenos de la antigua central térmica de Lada, suministrará hasta 32 gigavatios hora térmicos al año de vapor renovable a la fábrica, donde se produce ácido acetilsalicílico para el mercado mundial.

El jurado ha valorado la colaboración entre ambas compañías para electrificar por completo un proceso térmico y el carácter innovador de una solución que combina almacenamiento térmico en sales fundidas, elementos calefactores eléctricos y generadores de vapor integrados en un único tanque, junto con una planta fotovoltaica dedicada y un sistema inteligente de gestión energética.

Según la información facilitada por Asocas, el sistema tendrá una eficiencia global cercana al 96% y permitirá evitar la emisión de unas 5.500 toneladas de dióxido de carbono al año.

El fallo también subraya la contribución del proyecto a la diversificación energética y la descarbonización de la industria asturiana, así como su vinculación con la transición justa en las cuencas mineras al dar un nuevo uso industrial al emplazamiento de una antigua central de carbón.

Los premios cuentan con el patrocinio del Gobierno del Principado, a través de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, y la colaboración de Caja Rural de Asturias.