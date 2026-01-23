La asociación Cesintra tilda de "aberrante" la prohibición de circular camiones por el Huerna y Pajares

AP-66 - DGT

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación de transportistas Cesintra ha calificado de "aberrante e incalificable" la decisión del Director de la Dirección General de Tráfico (DGT) de cerrar el paso a los vehículos pesados a través del Puerto de Pajares y de la Autopista del Huerna, entre otros muchos tramos, ante la previsión de nevadas.

"Dicha decisión podría tener algún tipo de justificación si se confirmase aquella, pero lo cierto es que la calzada está completamente limpia en ambas vías de comunicación", señala el presidente de Cesintra, Manuel Ángel García, en un comunicado recogido por Europa Press.

A su juicio, la "desproporción" de la medida adoptada es una "clara tropelía" al sector del transporte. Desde Cesintra piden al Gobierno el cese de Pere Navarro como director general de Tráfico por los perjuicios ocasionados a los transportistas asturianos.