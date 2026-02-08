La Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias lanza la sexta edición de 'La Compra de tu vida'

Mesa informativa Asociación Española Contra el Cáncer. - EUROPA PRESS

OVIEDO 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Asturias ha lanzado la sexta edición de la campaña solidaria 'La Compra de tu vida', una iniciativa que busca implicar a toda la sociedad en la recaudación de fondos destinados al apoyo, la prevención y la investigación contra el cáncer, así como al impulso de un modelo de atención integral basado en la humanización.

La campaña se desarrollará hasta el 15 de febrero y permitirá a las personas participantes aumentar su ticket de compra a partir de un euro en los establecimientos colaboradores, tanto físicos como online, repartidos por todo el país. En la pasada edición, la iniciativa recaudó en Asturias cerca de 40.000 euros.

En el Principado, la campaña cuenta con la colaboración de establecimientos como Supermercados Masymas, DIA, Familia y SPAR-Grupo Cuevas. La recaudación obtenida se destinará a la prevención del cáncer y a los servicios gratuitos que presta la Asociación a pacientes y familiares.

La iniciativa se enmarca en el Mes Mundial Contra el Cáncer, que se conmemora en febrero, y se suma este año al lanzamiento del modelo de atención integral de la AECC, orientado a ofrecer un trato más humano durante todo el proceso oncológico y a ampliar su cartera de servicios gratuitos en ámbitos como la nutrición, la fisioterapia o el asesoramiento jurídico-laboral.

Desde la Asociación destacan que todas las aportaciones, por pequeñas que sean, resultan determinantes para reforzar la investigación oncológica y mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familias. El listado completo de establecimientos colaboradores y la opción de donación online puede consultarse en la web de 'La Compra de tu vida'.