La Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital acredita al HUCA como referente europeo de excelencia

Jornada Nacional de Farmacia - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El área de Gestión Clínica de Farmacia del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha recibido la acreditación europea de excelencia en Farmacia Hospitalaria, otorgada por la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital (EAHP). El reconocimiento avala el conjunto de procesos del servicio y certifica que cumple los más altos estándares europeos de calidad, seguridad e innovación en el uso del medicamento, según ha informado este miércoles el Gobierno asturiano.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha destacado que esta certicicación "supone un reconocimiento al trabajo que desarrolla el Servicio de Farmacia del HUCA en su conjunto" y ha subrayado que "valida un modelo asistencial sólido, seguro y orientado a la mejora continua, que sitúa al hospital en una posición destacada dentro del contexto europeo".

El Servicio de Farmacia del HUCA está formado por cerca de un centenar de profesionales, de los cuales 32 trabajan de manera coordinada y multidisciplinar con el resto de los servicios clínicos. Atiende anualmente a 13.000 pacientes no ingresados a los que se les dispensa medicación con unas 80.000 consultas anuales. En los pacientes ingresados, el servicio valida y dispensa anualmente un millón de medicamentos y hace cada día unas 12.000 dispensaciones de fármacos.

A partir del análisis del perfil genético del paciente, la unidad elabora informes personalizados con recomendaciones sobre la selección y la dosificación de los tratamientos, incorporados a la historia clínica. Este enfoque permite anticipar la respuesta a determinados fármacos, reducir los efectos adversos y optimizar la eficacia de los tratamientos.

La acreditación reconoce también el papel del Servicio de Farmacia del HUCA en el ámbito de las terapias avanzadas, al ser uno de los pocos centros hospitalarios de España donde toda la cadena logística del medicamento CAR-T está integrada en este servicio.

Estas terapias, indicadas para determinados tipos de cáncer, requieren una gestión extraordinariamente compleja al tratarse de medicamentos personalizados, fabricados de forma individualizada para cada paciente en tratamientos que representan, en muchos casos, nuevas oportunidades terapéuticas.

En el HUCA, el Servicio de Farmacia asume de forma integral la coordinación, el seguimiento, la trazabilidad, la custodia, el acondicionamiento y la dispensación de los medicamentos CAR-T en todas las fases del proceso, lo que garantiza los máximos niveles de seguridad y una gestión eficiente y coordinada con el resto de los servicios asistenciales.