La asociación Jucil afirma que la plantilla del Seprona en Asturias está "bajo mínimos"

Archivo - Motos del Seprona de la Guardia Civil - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha emitido este viernes una nota de prensa en la que afirma que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en el Principado está operando "bajo mínimos críticos".

Sostienen que de una plantilla teórica de 60 efectivos para la comandancia de Asturias, actualmente falta aproximadamente un 20 por ciento del total de los agentes debido a bajas de larga duración, retiros, ascensos y vacantes sin cubrir.

Según Jucil, esa "alarmante" falta de personal está provocando que patrullas que operativamente deberían contar con un mínimo de un cabo y tres guardias civiles se encuentren "desiertas o bajo mínimos severos". Añaden que la situación en los puestos territoriales "roza el colapso".

Explican que en las zonas rurales hay equipos con una sola persona en activo, o dos en el mejor de los casos, debido a la falta de reposición de agentes. "En las grandes urbes el escenario de la Benemérita no es mejor, el equipo de Gijón cuenta de manera insólita con un solo guardia civil, y la comandancia de Oviedo carece de teniente al mando, recayendo toda la carga en un subteniente", advierten.

Sostienen que el Seprona, cuya misión histórica desde su creación en 1988 es perseguir el furtivismo en la caza y la pesca, proteger el suelo y prevenir e investigar incendios, se ve "atado de pies y manos en los despachos mientras el monte queda desprotegido".

Añaden además que la ausencia de patrullas preventivas coincide con una de las peores rachas de incendios forestales de la década. Durante el año 2025, el fuego devoró un total de 7.958 hectáreas en Asturias, lo que supuso un repunte histórico del 84,8% respecto al año anterior y el peor dato registrado desde 2020.

Desde Jucil explican que, lejos de dar una tregua, la tendencia continúa de forma alarmante, y sólo durante el primer cuatrimestre de este año los incendios registrados ya han calcinado 4.767 hectáreas de terreno, afectando gravemente a la biodiversidad del matorral y el monte bajo asturiano.

El secretario provincial de Jucil en Asturias, Roberto Estrada, ha mostrado su rotundo malestar ante la "pasividad" de la Administración. "El año pasado vivimos una auténtica catástrofe con casi 8.000 hectáreas calcinadas, y este año el ritmo es escalofriante", ha declarado.

"Es una hipocresía absoluta presumir de turismo y descuidar el motor que lo genera. Exigimos que las plazas vacantes se cubran de inmediato. A la población estable de Asturias se la cuida garantizando su seguridad, y cuidar de Asturias es, de manera indisoluble, cuidar de sus bosques y de los agentes que los defienden. El Seprona está exhausto y los parches ya no sirven", ha dicho.

Jucil exige al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil un plan de choque urgente para cubrir las vacantes actuales en el Seprona asturiano, además de "frenar la sangría burocrática que aparta a los guardias del terreno y dignificar las condiciones laborales del Cuerpo". La asociación recuerda que la protección del medio ambiente en Asturias no es un capricho, sino una cuestión de supervivencia económica y ecológica que debe ser defendida por agentes "justamente retribuidos, reconocidos y con el respaldo operativo necesario".