La Asociación Nieve y Montaña de Asturias alerta de riesgo de incendio en Valgrande Pajares

Zona de trabajos - ASOCIACIÓN NIEVE Y MONTAÑA DE ASTURIAS

OVIEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias ha vuelto a referirse este miércoles a la "incompetencia" de la directora general de Deportes de Asturias, Manuela Eleazar, para gestionar el mantenimiento diario de la estación invernal de Valgrande Pajares.

El colectivo ha lamentado que el área recreativa de la urbanización del Brañillín se encuentra abandonada y han dicho que el 30 de junio de 2026 la asociación de vecinos presentó una denuncia sobre la situación de dicha zona, alertando de riesgo de incendio, que derivó en labores de limpieza por parte del Principado. No obstante, ha señalado que "la gestión vuelve a ser negligente y vuelve a demostrar el nulo interés o capacidad de la directora de Deportes para que Pajares presente una imagen adecuada.

En relación con los trabajos desarrollados, la asociación ha advertido de que durante este fin de semana sus miembros han podido observar "como la lenta y negligente actuación ha ocasionado el acopio de los restos de maleza en la misma zona".

Por todo ello, el colectivo ha criticado que desde la Administración autonómica "no sólo no han mitigado el riesgo de incendio, sino que con tal actuación lo han incrementado al depositar un material altamente inflamable".