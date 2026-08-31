Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada exigen control e inspección en Sograndio

Sograndio - AVISPA

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha exigido este lunes "control, inspección y responsabilidades" ante la "falta de respuesta" a sus denuncias sobre la presencia de personal no habilitado en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo.

Avispa ha insistido en que estos trabajadores estarían desarrollando funciones propias de la seguridad privada, pese a no disponer de la habilitación profesional como vigilantes de seguridad.

En este sentido, la organización ha recordado que la legislación limita estas tareas a personal cualificado y prevé "incluso la posibilidad de acordar el cese de servicios de seguridad cuando se constate que están siendo prestados por personal no habilitado".

Asimismo, la asociación ha cuestionado la inactividad de las instituciones tras haber trasladado el asunto, preguntándose "por qué no se ha producido, hasta el momento, una actuación efectiva que determine si estos trabajadores están ejerciendo funciones reservadas a los vigilantes de seguridad".

Esta falta de medidas se produce mientras la Junta General del Principado ha registrado iniciativas sobre el asunto y "la polémica sobre quién está realizando realmente determinadas funciones de vigilancia y seguridad dentro de las instalaciones del centro continúa abierta y sin respuesta".

Por otra parte, el colectivo ha aclarado que "no se trata de cuestionar la labor de los trabajadores auxiliares cuando realizan funciones auxiliares legalmente permitidas", pero ha instado a la Administración competente a aclarar "qué funciones concretas están realizando estas personas, quién las ha autorizado, quién las supervisa y qué controles ha realizado la Administración competente".

Finalmente, Avispa ha considerado indispensable que se examine lo sucedido en las instalaciones, argumentando que "la situación de Sograndio ya ha estado marcada durante 2026 por fugas, motines y agresiones a vigilantes, circunstancias que han provocado reiteradas reclamaciones de los propios trabajadores". Por ello, ha solicitado una "investigación y actuación inmediata por parte de los organismos competentes". Desde la asociación han hecho pública una fotografía relativa a la presuenta realización de funciones de vigilancia y seguridad por personal auxiliar no habilitado.