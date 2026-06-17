La astronauta estadounidense Christina Koch, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026

Archivo - Christina Koch, de la tripulación de Artemis II de la NASA, en el Centro Espacial Johnson de la NASA, a 11 de abril de 2026, en Houston, Texas (EEUU). - NASA - Archivo

OVIEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La astronauta estadounidense, Christina Koch, la primera mujer en viajar alrededor de la Luna en la misión Artemis II, ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026. El jurado ha leído el veredicto este miércoles en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo.

Christina Koch (Grand Rapids, Míchigan, 29 de enero de 1979) es una astronauta estadounidense de la NASA, ingeniera eléctrica y física, conocida por varios hitos históricos en vuelos espaciales de larga duración y en el programa Artemis.

Es una de los cuatro integrantes de la misión Artemis II, el segundo vuelo tripulado del programa Artemis destinado a orbitar la Luna como paso previo a futuros alunizajes.

A este galardón, el último de los ocho premios internacionales que convoca anualmente la Fundación Princesa de Asturias, que en esta edición alcanza su XLVI convocatoria, optaban 36 candidaturas de 16 nacionalidades.

De acuerdo con el reglamento de la Fundación, estos premios están destinados a reconocer la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria desarrollada por personas o instituciones en el ámbito internacional. En concreto, el Premio de la Concordia distingue trabajos relacionados con la defensa de los derechos humanos, la paz, la solidaridad, la protección del patrimonio mundial y el progreso de la humanidad.

((Habrá ampliación para los abonados))