Asturgar duplica su financiación a las empresas asturianas

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Sociedad de Garantía Recíproca Asturgar, Sociedad de Garantía Recíproca, evaluí las cifras de actividad del tercer trimestre del ejercicio 2025 que muestran el "importante crecimiento que mantiene la sociedad en este año con un incremento del 106% del volumen de la financiación facilitada a tejido empresarial de Asturias".

Según informa la Sociedad, los cerca de 14.000.000 euros distribuidos en 192 operaciones de aval y que han tenido como destinatarios a 110 empresas y autónomos asturianos, durante los nueve primeros meses del año, sitúan el riesgo vivo de Asturgar en 42.000.000 euros y en 1.650 el número de empresas socias partícipes de la sociedad.

En la revisión de la actividad llevado a cabo se pudo comprobar la consolidación de dos herramientas de financiación propias de Asturgar, SGR, los Préstamos Aquisgran, financiación a tipo fijo con el apoyo del ICO y el FEI que ya ha supuesto cerca del 10% de la actividad de financiación de inversión; y la herramienta Autónomo Ágil, préstamos rápidos para autónomos, que aparece como la principal fuente de financiación.