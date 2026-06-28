Los asturianos destinaron el 14% de su salario bruto al alquiler de una habitación en 2025

Archivo - Plaza de El Fontán, edificio de viviendas, pisos turísticos, Oviedo Antiguo, zona tensionada. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los asturianos destinaron en 2025 el 14% de su salario bruto al pago del alquiler de una habitación, el mismo porcentaje que el año anterior, según un estudio elaborado por InfoJobs y Fotocasa.

El informe señala que el precio medio de una habitación en un piso compartido en Asturias se situó en 322 euros mensuales al cierre del pasado año, un 2,3% más que en 2024. Por su parte, el salario bruto medio ofertado en la comunidad alcanzó los 27.619 euros anuales, equivalentes a unos 2.302 euros brutos al mes repartidos en doce pagas.

Asturias se sitúa entre las comunidades autónomas donde menor esfuerzo salarial se requiere para alquilar una habitación, junto a Murcia y Castilla-La Mancha, ambas también con un 14%. Cataluña encabeza la clasificación nacional, al destinar sus residentes el 28% de su sueldo bruto a este concepto, seguida de Madrid (26%) y Baleares (25%).