Los asturianos son los españoles que más viajan para descansar, según un estudio

Archivo - Avión de Volotea volando sobre Asturias antes de aterrizar en el Aeropuerto de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los asturianos son los españoles que más viajan con el objetivo de descansar y desconectar, según el I Barómetro del Viajero elaborado por Intermundial. En concreto, el 59,4% de los encuestados en el Principado señala el descanso como la principal motivación de sus viajes, frente al 44,7% de la media nacional.

El estudio también destaca que Asturias comparte con Navarra el primer puesto entre las comunidades cuyos residentes conceden mayor importancia al precio total del viaje a la hora de elegir destino. Así lo afirma el 57,7% de los encuestados asturianos, trece puntos por encima de la media española (44,7%).

En el conjunto de España, el informe señala que el 83% de los ciudadanos tiene previsto viajar durante este verano, con un claro predominio del turismo nacional, elegido por el 68% de los viajeros. Además, uno de cada cinco prevé modificar su presupuesto vacacional debido al contexto económico, principalmente para reducir el gasto.