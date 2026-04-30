Asturias acoge las IV Jornadas CORTEN con motivo de la celebración del décimo aniversario de Laboral Cinemateca Corto

Cortometraje 'Tolos fueos el fueu', del asturiano Diego Flórez. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias será el anfitrión de la cuarta edición de las Jornadas CORTEN de promoción del cortometraje con motivo de la celebración del décimo aniversario de la puesta en marcha de Laboral Cinemateca Cortos, un programa público de promoción, difusión y distribución de cortos asturianos.

Según una nota de prensa del Gobierno asturiano, estas jornadas, iniciadas en 2023 con el objetivo de potenciar el talento y generar espacios de intercambio entre los realizadores seleccionados en los catálogos de cortos de las cuatro comunidades autónomas, tendrán lugar los próximos días 8 y 9 de mayo, en el Pparaninfo de Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón.

Las Jornadas arrancarán, a las 19.00 horas, del próximo día 8 con la proyección de una selección de los cortometrajes que difunden los catálogos de Asturias, Cantabria, Navarra y Castilla y León.

Esta sesión de proyecciones, que cuenta con entrada gratuita, contará con la presencia de sus creadores que, además, presentarán sus cortometrajes y mantendrá un encuentro con el público. Las invitaciones para esta sesión están ya disponibles para su retirada en los canales habituales.

Por parte del catálogo Laboral Cinemateca Cortos podrá verse 'Tolos fueos el fueu', el último trabajo del mierense Diego Flórez, una reflexión acerca del desvanecimiento de la solidaridad y de los movimientos vecinales que tenían tanta fuerza a finales del siglo pasado, incorporando de paso un mensaje ecologista a este ensayo premiado en el FICX con el Premio del jurado joven al mejor cortometraje de la sección oficial.

Desde Cantabria llegará 'Una playa', un trabajo dirigido por Juanqui Soto y Luis Paredes, un cortometraje sobre la amistad y el despertar que recibió el premio a mejor corto medioambiental en el Festival de Cine de Santander.

Por su lado, en el corto de animación 'El niño de orejas rojas', María Lucía Suáres Berbery construye un relato íntimo sobre la infancia, la enfermedad y la búsqueda de esperanza y representará al catálogo Navarra ShortZinema en estas jornadas.

Por su parte, el catálogo Quercus de Castilla y León presentará 'La biblioteca', un cortometraje de Carlos Zalama estrenado mundialmente en la Seminci.

El sábado 9 de mayo, desde las 09.30 horas, tendrán lugar una serie de encuentros profesionales dirigidos a realizadores y productores de cortometrajes.

Habrá una presentación de los diferentes catálogos de distribución que participan en las Jornadas y Tito Rodriguez, jefe de programación del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón, dará las claves para la presentación de cortometrajes en mercados y festivales.

Asimismo, se hará hincapié en la coproducción entre comunidades y se cerrará la jornada con una serie de reuniones individuales en las que los realizadores de los diferentes territorios podrán conocerse e intercambiar experiencias como primer paso para buscar alianzas encaminadas a desarrollar sus próximos trabajos. Para poder asistir a la jornada del sábado será necesaria inscripción previa.

Por otro lado, siguiendo con la celebración del décimo aniversario de Laboral Cinemateca Cortos, se ha programado un fin de semana dedicado a este formato breve.

De esta forma, el Paraninfo de la Laboral también acogerá, el sábado a las 17.30 horas, la sesión Pequeños de cine, especialmente ideada para el público infantil y juvenil, que reúne seis obras de animación, originales y estimulantes, rebosantes de ideas y encanto, muchas de ellas con una exitosa trayectoria en festivales nacionales e internacionales.

Además, el domingo, a las 19:00 horas, podrá verse la sesión especial 'Lo meyor de Llaboral Cinemateca Curtios. 10 años de Cortos Asturianos', que mostrará seis trabajos que han formado parte del catálogo de distribución de cortometrajes Laboral Cinemateca Cortos y que han logrado numerosos premios y reconocimientos durante su recorrido.