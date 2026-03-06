Asturias acoge la primera reunión del año de la España Verde, que refuerza su promoción en América y el Lejano Oriente

Primera reunión operativa de 2026 de la marca turística España Verde, celebrada en Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón). - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha acogido este viernes la primera reunión operativa de 2026 de la marca turística España Verde, en la que las cuatro comunidades que la integran -Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi- han acordado reforzar su estrategia de promoción internacional con nuevas acciones dirigidas a mercados de larga distancia, especialmente en América y el Extremo Oriente.

El encuentro, celebrado en Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón), ha servido para coordinar el plan de acciones de este año, que combina el refuerzo de la presencia en los principales mercados europeos con la apertura a destinos emergentes para el turismo internacional.

La reunión ha estado presidida por la viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias, Lara Martínez, después de que Asturias asumiera en FITUR la presidencia rotatoria de la marca.

"España Verde es una alianza consolidada que nos permite promocionar conjuntamente un modelo turístico basado en la naturaleza, la sostenibilidad y la autenticidad", ha apuntado Martínez, quien ha incidido "en dar un paso más y abrir nuevas oportunidades en mercados internacionales de gran potencial", ha señalado Martínez tras el encuentro.

Entre las iniciativas previstas para este año figuran acciones promocionales en México, Japón, Corea del Sur o China, tanto en origen como en destino.

Estas acciones incluirán encuentros con operadores turísticos, presentaciones profesionales y viajes de familiarización para dar a conocer la oferta turística del norte de España.

Estas actuaciones convivirán con otras dirigidas a mercados europeos prioritarios como Reino Unido, Portugal, Alemania o Francia, impulsadas además por un incremento presupuestario del 20% respecto a 2025.

Durante la jornada de trabajo también se ha abordado la nueva estrategia digital de la marca, que contempla la evolución tecnológica de sus principales portales turísticos -ingreenspain.es, Reserva Ecoturista y Surfing Green Spain-, así como el desarrollo de nuevos contenidos y campañas en redes sociales para reforzar la visibilidad internacional del destino.

En la reunión han participado, además de la viceconsejera asturiana, el viceconsejero de Turismo y Comercio de Euskadi, Jakes Aguirrezabal; la directora de Turismo y Hostelería de Cantabria, María Saiz; el director de la Agencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; y la subdirectora de Marketing Exterior de Turismo de Turespaña, Bárbara Couto.