Asturias acoge por primera vez el Festival Internacional de la Máscara Ibérica con un gran desfile en Oviedo

Asturias se convertirá este año en capital de las mascaradas con la celebración del FIMI en junio - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha presentado este miércoles en el Museo Arqueológico de Asturias la programación del XVIII Festival Internacional de la Máscara Ibérica (FIMI), que se celebrará en Asturias del 12 al 20 de junio.

Según ha explicado la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, es la primera vez desde su creación en 2006, que el festival sale de Portugal para celebrarse en Asturias. Gutiérrez ha subrayado que estas manifestaciones culturales son fruto del trabajo de numerosos colectivos a lo largo de los años, y ha considerado que la celebración del festival en Asturias supone una forma de reconocimiento y visibilización.

El festival coincide con un momento especialmente relevante, el inicio del proceso para la declaración del conjunto de las mascaradas de invierno de Asturias como bien de interés cultural (BIC) de carácter inmaterial. Este paso se orienta a garantizar su protección y transmisión, pero también a reconocer su valor como parte esencial de la identidad colectiva.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA MÁSCARA IBÉRICA

El FIMI tendrá en esta ocasión un carácter descentralizado y se desplegará por distintos concejos y espacios culturales, especialmente aquellos territorios en los que las mascaradas siguen vivas, conectando tradición, investigación y creación en un mismo programa.

El festival se abrirá el 12 de junio con el concierto inaugural en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, a cargo de Felpeyu, y el homenaje a Kepa Junkera, que contará con la participación del músico portugués Miguel Carvalhinho.

El programa general integra divulgación, reflexión y creación. Para ello, aborda el fenómeno de la mascarada desde múltiples perspectivas (antropológica, artística y social), en diálogo constante con el contexto ibérico y europeo, y que refuerza el vínculo entre las tradiciones y los espacios de conocimiento.

DESFILE INTERNACIONAL

El momento central del festival será el gran desfile internacional del 20 de junio en Oviedo, que reunirá a cerca de 600 participantes y más de 30 grupos de toda la península Ibérica y otros países europeos.

Por primera vez, el desfile contará con representación de todos los países de la península Ibérica, tras la incorporación de un grupo de Andorra, que se suma a las delegaciones de España y Portugal. Junto con ellas, participarán también grupos de Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Extremadura y representantes de Bulgaria, Grecia y Rumanía, entre otros.

En el desfile estarán representadas tanto máscaras tradicionales asturianas como otras de creación más reciente, dentro de un programa que incluirá también exposiciones, charlas, cine, proyecciones, presentaciones de libros y conferencias de carácter investigador y académico, ha detallado Gutiérrez.