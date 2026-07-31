Asturias activa 3 millones en ayudas de hasta 2.600 euros para autónomos en 23 concejos en riesgo de despoblación

La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, y el director general de reto demográfico, Marcos Niño, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno asturiano y consejera de Presidencia, Gimena Llamedo, ha presentado este viernes la convocatoria de ayudas para autónomos que tienen su domicilio fiscal en concejos en riesgo de despoblamiento, una línea que alcanza 23 municipios y cuenta con una dotación de tres millones de euros. Los interesados podrán solicitar a partir de este sábado las ayudas, que oscilan entre 1.200 y 2.600 euros.

Según ha explicado la vicepresidenta en rueda de prensa, el número de potenciales beneficiarios asciende a 4.651 autónomos de los municipios de Allande, Aller, Amieva, Belmonte de Miranda, Boal, Caso, Colunga, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz, Ponga, Proaza, Riosa, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Somiedo, Taramundi, Teverga, Tineo, Villanueva de Oscos y Villayón.

El concejo que más se puede ver beneficiado por esta línea de ayudas es Tineo, ya que cuenta con 1.400 autónomos. El que menos trabajadores por cuenta propia registra es Pesoz, con 16.

La convocatoria, cuyo plazo de solicitud termina el 21 de agosto, contempla ayudas de 1.200 hasta 2.600 euros para autónomos de todos los sectores. Todos los autónomos que cumplan los requisitos recibirán como mínimo 1.200 euros, pero la resolución establece mayores cuantías para aquellos autónomos que tengan menos de 40 años, que sean mujeres o tengan empleados a su cargo, hasta el máximo de 2.600 euros.

El año pasado la consejería puso en marcha una línea similar, pero para concejos de menos de 3.000 habitantes, con un total de 2.100 solicitudes, dos millones de euros movilizados y ayudas de 1.104 euros.

La vicepresidenta asturiana ha destacado la importancia de estas ayudas para paliar el despoblamiento de la zona rural asturiana. "Para que los pueblos tengan futuro, es importante que haya actividad en ellos", ha explicado Llamedo, quien ha enfatizado que los pueblos "necesitan autónomos que levanten la persiana para mantener su taller, su tienda o su explotación ganadera". "Estos autónomos son fundamentales para que el medio rural siga estando vivo", ha enfatizado.