Asturias activará este miércoles el plan de emergencias en fase de alerta 2 por el eclipse solar

Eclipse solar. - AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asturias activará este miércoles, 12 de agosto, el Plan Territorial de Emergencias del Principado de Asturias (Platerpa) en fase de alerta 2 con motivo del eclipse solar que podrá observarse desde todo el territorio asturiano en torno a las 20.30 horas. El dispositivo contará con 1.300 efectivos y contempla medidas especiales de seguridad, emergencias, salvamento y movilidad.

Así se ha trasladado este lunes a los ayuntamientos asturianos durante una reunión mantenida por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), en la que se han coordinado las medidas, recursos y recomendaciones previstas para la jornada.

El plan se activará a las 8.00 horas del miércoles. Ese mismo día, a partir de las 16.00 horas está prevista la reunión del comité asesor y la constitución plena del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), con la totalidad de sus órganos operativos, en las instalaciones del SEPA en La Morgal.

La fase de alerta 2 se establece antes de una situación de emergencia cuando la información disponible hace necesario adoptar medidas de protección de la población o de sus bienes para evitar daños significativos.

Durante la reunión se han repasado los 74 puntos de observación establecidos por los ayuntamientos, así como los sistemas de aviso, el control de accesos y las medidas de seguridad previstas. Una vez activado el PLATERPA, cualquier incidencia relacionada con el dispositivo deberá comunicarse a través del CECOP.

SEGURIDAD DURANTE EL ECLIPSE

El dispositivo movilizará a 1.300 efectivos para garantizar la seguridad durante el eclipse. En el caso del SEPA, se reforzará la Sala del 112 Asturias y el operativo de Bomberos de Asturias contará con retenes en puntos de observación seleccionados en función de su aforo, ubicación o tiempo de respuesta.

Asimismo, se realizará un seguimiento continuado junto a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de los fenómenos adversos y, especialmente, del riesgo de incendios forestales. También se reforzarán los servicios de salvamento en los puntos de observación situados en playas y se aplicará un plan especial de movilidad con refuerzo de los servicios metropolitanos y de las lanzaderas de verano.

La reunión con los ayuntamientos forma parte del proceso de planificación y coordinación institucional desarrollado por el SEPA desde hace varios meses. Los trabajos comenzaron en abril, con una reunión extraordinaria del Consejo de Protección Civil del Principado de Asturias en la que se acordó activar el plan director de emergencias con motivo del eclipse solar total.

RESPONSABILIDAD CIUDADANA Y RECOMENDACIONES

El SEPA ha hecho además un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y ha incidido en la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades y consultar los canales oficiales antes de desplazarse. Siempre que sea posible, recomienda disfrutar del eclipse desde el propio municipio para reducir desplazamientos, evitar concentraciones innecesarias y favorecer una observación segura y ordenada.

Entre las recomendaciones de autoprotección figura estacionar únicamente en las zonas habilitadas, mantener libres los accesos para los servicios de emergencia, no encender fuego ni aparcar sobre vegetación seca y llevar agua y suministros básicos.

Para observar directamente el Sol durante las fases parciales del eclipse, el SEPA recuerda que deben utilizarse exclusivamente gafas certificadas conforme a la norma ISO 12312-2.