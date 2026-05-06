Asturias se adhiere al Pacto Rural Europeo para impulsar el desarrollo del medio rural

El Principado firma en Bruselas su adhesión al Pacto Europeo por el Medio Rural - PRINCIPADO

OVIEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias se ha adherido este miércoles al Pacto Rural Europeo, una iniciativa impulsada por la Comisión Europea (CE) para fortalecer las zonas rurales del continente y avanzar hacia territorios más resilientes, conectados y prósperos hasta 2040.

Según ha detallado el Principado en una nota de prensa, el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha sido el encargado de firmar este acuerdo, con el que el Principado refuerza su compromiso con la creación de nuevas oportunidades para el medio rural, la mejora de infraestructuras y servicios, y el impulso a la digitalización como herramienta clave para fijar población en el territorio.

"Asturias se une a una tendencia clara en la Unión Europea, que apuesta por establecer una política de desarrollo rural intensa, que debe aplicarse de forma integral", ha destacado Marcos durante el acto, en el que por parte de la CE ha participado el director general de Agricultura y Desarrollo Rural, Mario Milouchev.

En representación del Principado también han asistido la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, y las organizaciones agrarias UCA, USAGA y COAG, la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Cooperativas Agroalimentarias y la Federación Asturiana de Cofradías de Pescadores, algunas de las organizaciones firmantes del Pacto por el Medio Rural de Asturias.

Durante su intervención, Marcos ha subrayado la apuesta del Ejecutivo autonómico por "desarrollar el mundo rural" y ha remarcado que Asturias "se ha convertido en la primera región europea en firmar un Pacto por el Medio Rural, que no es del gobierno, sino de toda la sociedad".

El Pacto Rural Europeo busca fortalecer los territorios mediante una mejor gobernanza, favorecer el acceso a financiación y la participación activa de la ciudadanía. Desde 2023, España participa en el grupo de coordinación del pacto y trabaja junto con la Comisión Europea en el desarrollo de herramientas como el mecanismo de verificación rural (rural proofing), que garantiza que las políticas públicas tengan en cuenta las necesidades específicas del medio rural.

La delegación asturiana también ha mantenido hoy un encuentro con el embajador de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (Reper), Marcos Alonso, y responsables Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Representación Permanente de España ante la UE (Reper).

En ambas reuniones el consejero ha hecho entrega del texto del Pacto por el Medio Rural de Asturias, la hoja de ruta estratégica que sitúa el campo asturiano en el centro de las políticas públicas como espacio de oportunidades, actividad económica, empleo y cohesión social. El pacto, pionero a nivel nacional y europeo, incluye más de 120 medidas hasta 2030 y es fruto de un compromiso político compartido construido desde el diálogo, el consenso y la participación.