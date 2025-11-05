Asturias afronta seis incendios forestales en la tarde de este miércoles, dos de ellos activos

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asturias registra a estas horas seis incendios forestales en los concejos de Coaña, Grado, Castropol, Peñamellera Alta, Valdés y Gijón, de los cuales dos permanecen activos, según ha informado el SEPA.

El incendio de Coaña, en la zona de Trelles, y el de Castropol, en Leirio, se encuentran controlados, con labores de extinción a cargo de bomberos del SEPA y empresas forestales. El fuego de Grado, en El Llanón, ha sido estabilizado, mientras que el de Peñamellera Alta, en Llonín, y el de Gijón, en La Pedrera, continúan activos, con bomberos del SEPA y de Gijón trabajando junto a empresas forestales. El incendio de Valdés, en Mouros, también ha sido controlado.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, activó a las 08.58 horas de este miércoles la fase de alerta del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa) ante la existencia de siete incendios forestales activos a esa hora del día.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha informado en nota de prensa de esta activación vistas las condiciones meteorológicas, con aviso naranja por vientos de componente sur con rachas máximas de hasta 110 kilómetros por hora.

La activación de esta fase de seguimiento, previa a la emergencia, conlleva, entre otras cuestiones, organizar en situación de disponibilidad todos los medios y recursos adscritos al plan como Bomberos de Asturias, empresas forestales o guardería de Medio Natural.