Asturias aprobará este lunes la Ley de Estancias Turísticas con un ajuste en la tarifa para campings

Costa de Llanes - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno aprobará este lunes en Cudillero el proyecto de ley que permitirá implantar la tasa turística en Asturias, una medida que el Ejecutivo autonómico enmarca en su estrategia para "consolidar un modelo turístico de calidad".

Según han informado fuentes del Ejecutivo, la norma saldrá adelante en los términos previstos inicialmente, aunque incorpora un cambio respecto a los campings, que serán equiparados a los alojamientos de turismo rural tras la aceptación de una de las alegaciones.

Con esta modificación, la tarifa aplicable a este tipo de establecimientos se fija en 0,5 euros, frente al euro contemplado en la propuesta inicial.

El anteroyecto establece tarifas diferenciadas según el tipo de alojamiento: desde los 0,5 euros en establecimientos rurales hasta los 3 euros en hoteles de cinco estrellas superior. También incluye viviendas de uso turístico, cruceros y acampadas temporales en grandes eventos.

La futura tasa turística forma parte del anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno asturiano para gravar las estancias turísticas en la comunidad autónoma cuya aplicación será voluntaria por parte de los ayuntamientos y no supondrá ningún coste para la administración local, dado que el Principado asumirá íntegramente la gestión. Los ingresos se destinarán a inversiones relacionadas con la sostenibilidad turística.