Asturias aprueba el programa 'Alquilámoste', para que los propietarios puedan alquilar "sin riesgos"

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este lunes el decreto que regula el programa 'Alquilámoste', una iniciativa que busca movilizar viviendas vacías de titularidad privada para destinarlas a alquiler a un precio asequible, previo acuerdo con sus propietarios.

En una rueda de prensa ofrecida tras la reunión, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha dicho que con el desarrollo de este plan, los propietarios "no van a tener riesgos" y que el Gobierno asturiano hará frente a cualquier incidencia. El Principado, ha dicho, les proporciona "garantías" y les devolverá la propiedad en el mismo estado.

El decreto ha sido promovido por la Dirección General de Vivienda, dependiente de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. A juicio del Ejecutivo, constituye una iniciativa innovadora y equilibrada para conciliar los intereses de las personas propietarias de viviendas desocupadas con las necesidades de quienes demandan alojamiento en régimen de alquiler.

La empresa pública Viviendas del Principado (Vipasa) será la encargada de gestionar este proyecto. El objetivo es movilizar inmuebles desocupados mediante su cesión a la Administración autonómica por un plazo máximo de siete años y cuatro meses.

Durante ese período, Vipasa abonará a las personas propietarias un canon mensual fijo, lo que les garantizará una fuente de ingresos estable. A su vez, la vivienda quedará acogida a un programa público que establece una limitación en el precio del alquiler, por lo que los propietarios podrán acogerse a las bonificaciones fiscales vigentes.

Una vez finalizada la cesión, el Principado se compromete a devolver las viviendas a sus dueños en el mismo estado en el que las haya recibido, a excepción del desgaste causado por el uso normal. Si se produjesen desperfectos, la Administración se encargará de repararlos.

Esta garantía, unida a la estabilidad económica que proporciona el canon mensual, ayudará a eliminar las barreras que actualmente disuaden a muchos propietarios de ofrecer sus viviendas en alquiler.

'Alquilámoste' también favorecerá el acceso a la vivienda a personas y familias con ingresos limitados, puesto que el precio del alquiler se reducirá al menos en un 10% respecto al canon que el Principado abonará a la propiedad. Es decir, esta iniciativa busca que personas trabajadoras que ahora encuentran dificultades para arrendar un piso puedan encontrar una vivienda adecuada en el mercado libre.

Vipasa se ocupará de la selección de inmuebles, la suscripción de los contratos de cesión, la gestión de los arrendamientos y el mantenimiento de las viviendas durante el plazo establecido. Por su parte, la Dirección General de Vivienda ejercerá el control estratégico del programa.

A preguntas de los periodistas, Zapico ha dicho que los precios para conseguir alquilar van a ser "sensiblemente inferiores" a los precios medios de la zona en la que se ubique la vivienda.

"Vamos a intervenir en el mercado, yo no me escondo", ha afirmado el dirigente asturiano de IU, que ha señalado que los precios no se regulan solos. La idea, ha indicado, es reducir los precios del alquiler en la zona donde se ubique la vivienda.