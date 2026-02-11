Asturias avanza en la lucha contra la brecha de género en la ciencia con programas como el de Vocaciones Científicas. - EUROPA PRESS

OVIEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha destacado este miércoles los pasos dados en la lucha contra la brecha de género en la ciencia y la investigación en el Principado y ha indicado que el programa de becas de Vocaciones científicas ha contribuído a ello.

El consejero ha intervenido en la jornada Vocaciones científicas, organizada por Ficyt coincidiendo con el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Sánchez ha manifestado que "han querido realizar, además por primera vez, un acto con uno de sus programas que más incide en esa disminución de la brecha de género, que es el de vocaciones científicas".

En este sentido ha explicado que el programa permite a estudiantes de máster que durante unos tres meses están en un grupo de investigación comprueben si les gusta o no la carrera investigadora. "Tienen tres meses para ver cómo funciona la investigación desde dentro, cómo funcionan los proyectos, cómo funciona un grupo de trabajo dentro de un laboratorio. Justamente de las 30 personas que han accedido este año, 21 de ellas son mujeres", dijo el consejero.

Ha añadido el consejero que los datos dicen que de esos más de 5.200 investigadores que hay contabilizados en las últimas estadísticas, en el sector público el 40% son mujeres y en el sector privado el 30% son mujeres.

"Es decir se ha avanzado y lo que vemos si nos centramos solo en uno de los años, en 2024 que es el en el que se tienen datos con respecto a 2023 el personal científico en general a tiempo completo había crecido un 11% pero en el caso de las mujeres es un punto más, un 12%. Yo creo que estamos avanzando en la buena dirección y justamente este tipo de jornadas y un día como el de hoy lo que nos tiene es que llamar a seguir trabajando en la disminución de la brecha de género", dijo el consejero.