Asturias avanza en su nueva ley de infancia, que reconoce a los menores como titulares de derechos

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OVIEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ley de infancia y adolescencia del Principado de Asturias continúa avanzando en su tramitación parlamentaria con las comparecencias de expertos y de la consejera del Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, en la Junta General del Principado de Asturias.

Del Arco ha defendido esta norma, que viene a actualizar la vigente, impulsada en 1995 y que supone un cambio de paradigma en la atención a la infancia y la adolescencia ya que presenta a los menores como personas titulares de derechos y no únicamente como sujetos susceptibles de protección.

Esta norma, ha explicado, refleja la evolución del modelo de intervención en la infancia y adolescencia y permitirá una intervención más adaptada a este colectivo. "Abre puertas y garantiza derechos", ha resumido.

El Gobierno asturiano aprobó en enero de este año el proyecto de ley, cuyo objetivo es consolidar un sistema de protección integral y garantista para niños, al tiempo que blinda la condición de los menores como personas titulares de derechos. El texto pone el foco en actuaciones de sensibilización, detección precoz, asistencia y amparo frente a cualquier forma de violencia. También robustece la prevención y la creación de entornos seguros.

UN "CAMBIO RADICAL"

Durante la comisión, el diputado de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha asegurado que esta norma salda una deuda con los más de 100.000 niños que viven en Asturias. Este texto, ha agregado, era "enormemente esperado" y realiza un "cambio radical de paradigma" al considerar a los menores como sujetos activos de derecho. Es, además, un "instrumento útil".

Desde Vox, la diputada Sara Álvarez Rouco ha calificado como "invasivo" el texto, y ha asegurado que "incumple" la realidad de las familias con problemas y "amenaza" con el intervencionismo a "todos los que se apartan de la línea". A su juicio, se trata de un "ejercicio de irresponsabilidad" que "abre la puerta a la arbitrariedad". Esta norma, "lejos de centrarse en mejorar la eficacia del sistema de protección", introduce "un elevado contenido ideológico, incrementa el intervencionismo de la Administración y genera importantes incertidumbres desde el punto de vista presupuestario".

La diputada del PP Beatriz Polledo, por su parte, ha asegurado que esta ley "no es suficiente", y ha mostrado el espíritu "constructivo" de su formación para mejorarla. En su opinión, la norma debería contar con mayor presupuesto y una memoria económica "más precisa". Ente los aspectos a mejorar ha mencionado la participación de los menores, mayores recursos de gestión, trabajar en el bienestar escolar y en la prevención de la violencia. Además considera que la ley debería ser "más clara" en participación, "más concreta" en salud mental y "más útil" en entorno digital.

Finalmente desde el PSOE, la diputada Ana Isabel González ha asegurado que este proyecto es un compromiso del Gobierno asturiano para articular una ley que mejore el bienestar de la infancia y adolescencia reconociendo a los menores como sujetos de derecho y no solo como objetos de protección. Supone además un "avance significativo" en los derechos de los menores y refuerza las políticas.